Арнольд Шварценеггер снимется в экшн-триллере «Breakout»

Американский актер Арнольд Шварценеггер, наиболее известный по франшизе «Терминатор», снимется в экшн-триллере «Breakout». Об этом сообщил Deadline.
Шварценеггер сыграет мужчину по имени Терри Рейнолдса, чьего пасынка Дэниела подставили и приговорили к 25 годам тюрьмы за пределами США. Чтобы спасти парня, Терри организует дерзкий побег из тюрьмы.
Режиссером картины станет Скотт Во, снявший «Закон доблести» и «На глубине 6 футов». Съемки ленты начнутся в 2023 году в Восточной Европе. Финансированием проекта займется гренландская компания Anton и Off The Pier Productions.
Cценарий фильма написал Ричард Д’Овидио, автор триллеров «Тревожный вызов» и «Под гипнозом». В основу «Breakout» лег сюжет, придуманный им вместе с Николь Д’Овидио.
Продюсерами картины стали Себастьян Рейбо, Джон Зоис, Джефф Эллиотт и Чад Мур, а также Синди Кауэн, Карстен Лоренц, Дэнни Чан и Стив Понс.