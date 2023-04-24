LVMH стала первой в Европе компанией с рыночной стоимостью более 500 млрд долларов

Рыночная стоимость французского люксового концерна Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) превысила 500 млрд долларов. Это первая европейская компания, достигшая такой отметки, сообщает Business of Fashion.
С начала года акции компании подорожали на 32,9% благодаря увеличению объемов продаж предметов роскоши на китайском рынке, а также укреплению евро.
Состояние богатейшего в мире человека, гендиректора LVMH Бернара Арно, по данным Bloomberg, увеличилось почти до 212 млрд долларов. Отрыв от Илона Маска на второй строчке рейтинга теперь составляет почти 50 млрд.
Две недели назад LVMH вошла в топ-10 крупнейших корпораций мира. Аналитики, опрошенные BOF, отмечают, что успехи компании связаны с устойчивой маржой, характерной для рынка предметов роскоши. Технологические гиганты сейчас, наоборот, теряют стоимость, поскольку их маржа идет на спад уже который квартал.