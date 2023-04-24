LVMH стала первой в Европе компанией с рыночной стоимостью более 500 млрд долларов

Две недели назад LVMH вошла в топ-10 крупнейших корпораций мира. Аналитики, опрошенные BOF, отмечают, что успехи компании связаны с устойчивой маржой, характерной для рынка предметов роскоши. Технологические гиганты сейчас, наоборот, теряют стоимость, поскольку их маржа идет на спад уже который квартал.