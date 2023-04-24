Китай показал свою первую карту поверхности Марса на основе 15 тыс. снимков

Китай опубликовал первую в своей истории карту поверхности Марса, созданную на основе снимков, сделанных орбитальным аппаратом «Тяньвэнь-1». Об этом сообщает Global Times со ссылкой на Китайское национальное космическое агентство (CNSA).
На космическом аппарате была установлена камера дистанционного зондирования. Она сделала 14 575 фотографий поверхности Красной планеты.
Фотографии аппарат собирал в течение восьми месяцев — с ноября 2021 года по июль 2022-го. Все эти снимки обработали ученые Китайской академией наук (CAS), а затем объединили их в одно изображение с пространственным разрешением 76 метров.
Карта предполагает несколько вариантов отображения Марса. В их числе ортогональная проекция восточного и западного полушарий планеты, проекция Робинсона, проекция Меркатора и азимутальная проекция.
CNSA приурочило релиз карты к празднованию Дня космонавтики в КНР. 24 апреля 1970 года страна впервые вывела на орбиту собственный спутник.