Российским метеорологам не хватает данных с передатчиков на самолетах

«Сейчас наши отечественные самолеты не оборудованы этим инструментарием. А зарубежные самолеты над нашей территорией, как вы понимаете, пролетают значительно реже. <…> Это очень важно. Ведь, чтобы обеспечивать безопасность полетов, нужно самим знать: а что же происходит в атмосфере?», — заявил Вильфанд. Проблема обсуждается, но эксперту неизвестно, близка ли она к разрешению.