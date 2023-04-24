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Российским метеорологам не хватает данных с передатчиков на самолетах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:54

Российским метеорологам для прогнозирования погоды не хватает данных метеорологических датчиков на самолетах, сообщил «Ведомостям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На самолеты в России такие датчики вообще не ставятся, пояснил он.

«Сейчас наши отечественные самолеты не оборудованы этим инструментарием. А зарубежные самолеты над нашей территорией, как вы понимаете, пролетают значительно реже. <…> Это очень важно. Ведь, чтобы обеспечивать безопасность полетов, нужно самим знать: а что же происходит в атмосфере?», — заявил Вильфанд. Проблема обсуждается, но эксперту неизвестно, близка ли она к разрешению.

Речь идет о технологии под названием AMDAR (Aircraft Meteorological Data Relay). С помощью таких датчиков на коммерческих самолетах собирается метеорологические данные по всему миру. По словам Вольфанда, эта информация очень важна для принятия решения — например, выпускать ли штормовые предупреждения. 

Сейчас российские метеорологи получают данные только о состоянии атмосферы над другими странами, сказал Вильфанд. Впервые с такой проблемой весь мир столкнулся во время пандемии коронавируса, когда количество полетов сократилось. 

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Роман Вильфанд
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