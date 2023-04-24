Суд в Испании признал незаконным увольнение электрика за распитие пива на работе

Верховный суд региона Мурсия на юго-востоке Испании признал незаконным увольнение электрика, который, как утверждает работодатель, выпил более трех литров пива за один день, передает The Guardian. В ходе заседания не удалось доказать, что употребление алкоголя сделало работника «пьяным или опьяневшим» настолько, что тот не смог выполнять свои обязанности.
Суд постановил, что электротехническая компания не смогла предоставить достаточно оснований для увольнения сотрудника, и обязал ее вернуть уволенного на работу и выплатить компенсацию в размере 47 тыс. евро. В постановлении также отмечается, что компания не учла влияние жаркого мурсийского лета на пьянство мужчины.
Электрик проработал в компании 27 лет. Работодатель нанял частного детектива, чтобы тот проследил за мужчиной во время его выездов к клиентам, и в сентябре 2021 года работника уволили.
В увольнительном документе было прописано, что 5 июля 2021-го мужчина и его коллега остановились в баре в 8.27 утра, хотя, какой именно напиток они пили, детектив не выяснил. В обед того же дня электрики купили буханку хлеба, немного еды, четыре банки пива San Miguel и одну литровую бутылку пива Estrella de Levante. Позже в тот же день мужчину заметили пьющим еще одну банку пива. Около 18.30 он купил и выпил еще одну банку пива, затем вернулся на базу компании, чтобы оставить фургон.
В документе описывается еще несколько случаев, когда мужчина выпивал пиво в течение рабочего дня. Судья же заметил, что «частный детектив ни разу не упомянул о признаках опьянения или неуклюжести при ходьбе».
Компания уверяла, что употребление алкоголя «угрожало его физическому состоянию и здоровью его товарищей по работе» как во время выполнения обязанностей, так и за рулем служебного автомобиля. Суд же заявил, что «документальных, экспертных или свидетельских доказательств, однозначно свидетельствующих о нетрезвом состоянии мужчины, нет».