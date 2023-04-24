Суд в Испании признал незаконным увольнение электрика за распитие пива на работе

В увольнительном документе было прописано, что 5 июля 2021-го мужчина и его коллега остановились в баре в 8.27 утра, хотя, какой именно напиток они пили, детектив не выяснил. В обед того же дня электрики купили буханку хлеба, немного еды, четыре банки пива San Miguel и одну литровую бутылку пива Estrella de Levante. Позже в тот же день мужчину заметили пьющим еще одну банку пива. Около 18.30 он купил и выпил еще одну банку пива, затем вернулся на базу компании, чтобы оставить фургон.