Реклама
Новости

В Петербурге предложили ввести налог на электросамокаты и обязать сервисы аренды оплачивать парковку

Виктория Шанина
Сегодня в 15:46

Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Иткин предложил ввести налог на электросамокаты. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Вместе с тем законодатель считает, что кикшеринговые компании необходимо обязать оплачивать парковку самокатов в центре Петербурга. Стоимость парковки, по его мнению, должна быть равна половине цены годового парковочного разрешения для мопеда — 35,5 тыс. рублей.

По подсчетам Иткина, такое решение принесет в городскую казну более 1 млрд рублей, а также сократит количество самокатов в городе и, следовательно, приведет к снижению числа ДТП с электросамокатами.

Собранные деньги Иткин предлагает направить на развитие инфраструктуры. В частности, создать централизованные места стоянки и увеличить сеть велодорожек.

«Необходимо определить, кто будет следить за соблюдением самокатчиками правил дорожного движения: не допускать до управления лиц в состоянии опьянения, наказывать тех, кто перемещается на самокате вдвоем, следить за соблюдением ограничений скорости и так далее. Есть опасения, что ГИБДД этими вопросами заниматься не будет», — считает автор инициативы.

В октябре 2022 года электросамокаты официально стали средствами индивидуальной мобильности. Теперь передвижение на них ограничивается рядом правил, в частности нельзя ездить быстрее 25 километров в час.

1 марта 2023-го в ПДД добавили знак, регулирующий движение электросамокатов и других СИМ. В апреле МВД добавило правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в теоретический экзамен на получение всех категорий водительских прав.

расскажите друзьям
теги
ГИБДД
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»