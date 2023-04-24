В Петербурге предложили ввести налог на электросамокаты и обязать сервисы аренды оплачивать парковку

«Необходимо определить, кто будет следить за соблюдением самокатчиками правил дорожного движения: не допускать до управления лиц в состоянии опьянения, наказывать тех, кто перемещается на самокате вдвоем, следить за соблюдением ограничений скорости и так далее. Есть опасения, что ГИБДД этими вопросами заниматься не будет», — считает автор инициативы.