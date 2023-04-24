В Петербурге предложили ввести налог на электросамокаты и обязать сервисы аренды оплачивать парковку

Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Иткин предложил ввести налог на электросамокаты. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Вместе с тем законодатель считает, что кикшеринговые компании необходимо обязать оплачивать парковку самокатов в центре Петербурга. Стоимость парковки, по его мнению, должна быть равна половине цены годового парковочного разрешения для мопеда — 35,5 тыс. рублей.
По подсчетам Иткина, такое решение принесет в городскую казну более 1 млрд рублей, а также сократит количество самокатов в городе и, следовательно, приведет к снижению числа ДТП с электросамокатами.
Собранные деньги Иткин предлагает направить на развитие инфраструктуры. В частности, создать централизованные места стоянки и увеличить сеть велодорожек.
«Необходимо определить, кто будет следить за соблюдением самокатчиками правил дорожного движения: не допускать до управления лиц в состоянии опьянения, наказывать тех, кто перемещается на самокате вдвоем, следить за соблюдением ограничений скорости и так далее. Есть опасения, что ГИБДД этими вопросами заниматься не будет», — считает автор инициативы.
В октябре 2022 года электросамокаты официально стали средствами индивидуальной мобильности. Теперь передвижение на них ограничивается рядом правил, в частности нельзя ездить быстрее 25 километров в час.