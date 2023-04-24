Театр Наций отменил показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с участием Лии Ахеджаковой, запланированные на 26 и 27 апреля. Об этом сообщается на сайте театра.
В публикации сказано, что постановка отменена «по техническим причинам». Точная причина не уточняется.
Премьера «Сказки про последнего ангела» состоялась 1 ноября 2019 года. Это был второй совместный проект Театра Наций и Андрея Могучего. Спектакль был лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Драма/спектакль большой формы» сезона 2019/2020.
С 2013 года Могучий был худруком Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова. В начале апреля стало известно, что Минкульт отказался продлевать с ним контракт.
В начале февраля «Современник» отменил последний спектакль с Ахеджаковой «Игра в джин», в котором она играла одну из главных ролей. По словам директора театра Юрия Кравеца, он «был вынужден» убрать постановку, поскольку его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой.