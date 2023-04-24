Театр Наций отменил показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с участием Лии Ахеджаковой

В начале февраля «Современник» отменил последний спектакль с Ахеджаковой «Игра в джин», в котором она играла одну из главных ролей. По словам директора театра Юрия Кравеца, он «был вынужден» убрать постановку, поскольку его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой.