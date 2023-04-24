«Сбер» запустил своего чат-бота под названием GigaChat

«Сбер» разработал собственную версию мультимодальной нейросети под названием GigaChat. На первом этапе она доступна в режиме тестирования по приглашениям через телеграм-канал.
GigaChat может отвечать на вопросы, поддерживать диалог, писать код, создавать тексты и картинки на основе описания. В основе чат-бота — нейросеть NeONKA.
«В отличие от ChatGPT, она изначально уже поддерживает мультимодальное взаимодействие и более грамотно общается на русском языке», — рассказали разработчики «Сбера».
GigaChat планируют встроить в ассистент «Салют» и другие сервисы. Входящую в состав NeONKA ru-GPT 3.5 с 13 млрд параметров компания запланировала выложить в открытый доступ. В будущем GigaChat будет доступен через облачное API для разработчиков и бизнеса.
В разработке приняли участие команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и отраслевых экспертов.