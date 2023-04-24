«Сбер» запустил своего чат-бота под названием GigaChat

GigaChat планируют встроить в ассистент «Салют» и другие сервисы. Входящую в состав NeONKA ru-GPT 3.5 с 13 млрд параметров компания запланировала выложить в открытый доступ. В будущем GigaChat будет доступен через облачное API для разработчиков и бизнеса.