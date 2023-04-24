Реклама
Новости

Джо Коул из «Острых козырьков» сыграет в триллере Би-би-си о спасении пассажиров поезда

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:24

Звезда сериалов «Острые козырьки» и «Банды Лондона» Джо Коул исполнит главную роль в триллере «Nightsleeper» («Спящий») от Би-би-си. Об этом сообщает Deadline.

Действие сериала развернется в ночном поезде, который следует из Глазго в Лондон. По сюжету конечный пункт прибытия может стать буквально последним для всех пассажиров из‑за нависшей опасности. За их спасение берутся двое правительственных агентов.

Вместе с Коулом в съемках принимают участие Александра Роуч («Железная леди»), Алекс Фернс («Легенда»), Шэрон Смолл («Любовницы»), Кэти Люн («Гарри Поттер»), Дэниел Кэхилл («Периферийные устройства»), Дэвид Трелфолл («Бесстыдники») и другие.

Сценарий к сериалу написал Ник Лизер («Под подозрением»). В качестве режиссеров выступили Джейми Магнус Стоун («Доктор Кто») и Джон Хейс («Дублинские убийства»).

«Это счастье — писать для этого актерского состава, состоящего из одних из лучших актерских талантов Великобритании сегодня. Наш поезд — это настоящие американские горки, путешествие по сердцу Британии, и я рад, что они присоединились к нам», — сказал Ник Лизер.

расскажите друзьям
люди
Джо КоулАлександра РоучАлекс ФернсШэрон СмоллКэти ЛюнГарри ПоттерДжон Хейс
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»