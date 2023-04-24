Джо Коул из «Острых козырьков» сыграет в триллере Би-би-си о спасении пассажиров поезда

«Это счастье — писать для этого актерского состава, состоящего из одних из лучших актерских талантов Великобритании сегодня. Наш поезд — это настоящие американские горки, путешествие по сердцу Британии, и я рад, что они присоединились к нам», — сказал Ник Лизер.