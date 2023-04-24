Джо Коул из «Острых козырьков» сыграет в триллере Би-би-си о спасении пассажиров поезда

Действие сериала развернется в ночном поезде, который следует из Глазго в Лондон. По сюжету конечный пункт прибытия может стать буквально последним для всех пассажиров из‑за нависшей опасности. За их спасение берутся двое правительственных агентов.
Вместе с Коулом в съемках принимают участие Александра Роуч («Железная леди»), Алекс Фернс («Легенда»), Шэрон Смолл («Любовницы»), Кэти Люн («Гарри Поттер»), Дэниел Кэхилл («Периферийные устройства»), Дэвид Трелфолл («Бесстыдники») и другие.
Сценарий к сериалу написал Ник Лизер («Под подозрением»). В качестве режиссеров выступили Джейми Магнус Стоун («Доктор Кто») и Джон Хейс («Дублинские убийства»).
«Это счастье — писать для этого актерского состава, состоящего из одних из лучших актерских талантов Великобритании сегодня. Наш поезд — это настоящие американские горки, путешествие по сердцу Британии, и я рад, что они присоединились к нам», — сказал Ник Лизер.