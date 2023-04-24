«Вызов» стал лучшим фильмом уик-энда и показал лучший старт в 2023-м

«Кинопоиск» сообщает, что «Вызов» смог войти в топ-10 самых кассовых фильмов этого года в РФ, заняв девятое место в рейтинге. «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна заработал 446 млн рублей.