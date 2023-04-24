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«Вызов» стал лучшим фильмом уик-энда и показал лучший старт в 2023-м

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:57

«Вызов» Клима Шипенко показал лучший старт среди фильмов в 2023 году, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». За уик-энд фильм заработал порядка 425 млн рублей.

«Кинопоиск» сообщает, что «Вызов» смог войти в топ-10 самых кассовых фильмов этого года в РФ, заняв девятое место в рейтинге. «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна заработал 446 млн рублей.

Бюджет «Вызова» составил около 1,155 млрд рублей. БК отмечает, что ожидания от ленты, частично снятой в космосе, с учетом широкомасштабной рекламной кампании были выше.

Реклама «Вызова» приходила в личные кабинеты пользователей «Госуслуг». С 20 апреля, в день премьеры, часть российских кинотеатральных сетей прекратила «предсеансовое обслуживание», в рамках которого неофициально показывают голливудские фильмы.

Подробности по теме
Юлия Пересильд принимает «Вызов»: каким получился фильм, снятый в космосе?
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Клим Шипенко
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