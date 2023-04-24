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Китай заберет панду Яю на родину после 20 лет ее жизни в США

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:02

Китай решил забрать большую панду Яю из США обратно на родину. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на управление лесного и степного хозяйства КНР.

Самка большой панды, родившаяся в Пекинском зоопарке в августе 2000 года, была отправлена в США в 2003 году вместе с гигантской пандой Лэлэ в качестве посланника дружбы.

Изначально соглашение о нахождении Яи в США было заключено на 10 лет, но в 2013-м оно было продлено на аналогичный срок. В декабре 2022 года Китай заявил о возвращении панды на родину.

В феврале 2023 года группа китайских экспертов прибыла в зоопарк Мемфиса, чтобы проверить состояние здоровья панды. Они обнаружили, что шерсть животного поредела из‑за кожного заболевания. Сейчас Яю постепенно переводят на принятое в КНР специальное питание для больших панд, содержащихся в неволе.

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