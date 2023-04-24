Победители конкурса «Учитель года России» получат по миллиону рублей

Премьер-министр правительства Михаил Мишустин объявил, что победители конкурса «Учитель года России» будут получать с этого года денежный приз в размере миллиона рублей. Его слова передает ТАСС.
При этом призерам будут выплачивать по 500 тыс. рублей. «Участников, одержавших победу в других подобных состязаниях, проводимых Министерством просвещения, также ждут денежные призы по 200 тыс. рублей», — добавил глава кабмина.
Мишустин напомнил, что в России 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. По его словам, денежный приз в конкурсе поможет поддержать талантливых и творчески работающих педагогов, а также привлечь в профессию больше молодежи.
18 апреля стало известно, что в 2023 году Минпросвещения может утвердить новую систему оплаты труда учителей. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась с этой инициативой к президенту.