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Победители конкурса «Учитель года России» получат по миллиону рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:16

Премьер-министр правительства Михаил Мишустин объявил, что победители конкурса «Учитель года России» будут получать с этого года денежный приз в размере миллиона рублей. Его слова передает ТАСС.

При этом призерам будут выплачивать по 500 тыс. рублей. «Участников, одержавших победу в других подобных состязаниях, проводимых Министерством просвещения, также ждут денежные призы по 200 тыс. рублей», — добавил глава кабмина.

Мишустин напомнил, что в России 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. По его словам, денежный приз в конкурсе поможет поддержать талантливых и творчески работающих педагогов, а также привлечь в профессию больше молодежи.

18 апреля стало известно, что в 2023 году Минпросвещения может утвердить новую систему оплаты труда учителей. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась с этой инициативой к президенту.

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теги
Минпросвещения РоссииСовет Федерации
люди
Михаил МишустинВалентина Матвиенко
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