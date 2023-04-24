Минюст готовит законопроект об отмене возможности сменить пол в паспорте

Минюст готовит законопроект об отмене возможности смены пола в паспорте и иных документах «для закрепления семейных ценностей в законодательстве РФ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра Константина Чуйченко.
«Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах. Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году», — сказал он.
По словам министра, в то время различные международные организации, в том числе ВОЗ, задавали тон в формировании норм. Чуйченко отметил, что сейчас одним из оснований для внесения изменений в паспорт и другие документы является справка об изменении пола, выданная медицинской организацией. При этом проведение хирургических вмешательств для получения справки не предусматривается.
Министр подчеркнул, что, согласно статистике загсов, с 2018 по 2022 год было зарегистрировано более 2700 случаев смены пола. Из них после смены пола было оформлено порядка 190 браков.
«Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? Мы имеем не просто юридические коллизии, связанные с вопросом изменения пола», — заявил Чуйченко.