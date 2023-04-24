Минюст готовит законопроект об отмене возможности сменить пол в паспорте

«Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? Мы имеем не просто юридические коллизии, связанные с вопросом изменения пола», — заявил Чуйченко.