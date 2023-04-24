Пустой участок на искусственном песчаном острове в Дубае продали за рекордные 34 млн долларов

Пустой участок площадью 2276 квадратных метров на искусственном песчаном острове в Дубае продали за рекордные для рынка 125 млн дирхамов (34 млн долларов). Об этом сообщает Bloomberg.
Участок находится на популярном острове Джумейра-Бей, который создан в форме морского конька. Туда можно добраться по мосту с материковой части Дубая. Покупатель, который не живет в Объединенных Арабских Эмиратах, планирует построить на участке дом для семейного отдыха. Его личность не разглашается.
Продал участок Умар Камани, бывший генеральный директор британского ретейлера модной одежды PrettyLittleThing. Он купил недвижимость два года назад за 36,5 млн дирхамов, а при продаже заработал 88,5 млн (до вычета комиссий), не возведя ни одной постройки на песчаной насыпи.
«Это 125 миллионов за песок. Все, что раньше попадало в прессу, было в основном впечатляющими виллами, невероятными пентхаусами и подобным», — сказал глава отдела элитного жилья в брокерской компании Knight Frank Эндрю Каммингс.
Bloomberg пишет, что цены на жилье в Дубае подпитываются высокими ценами на нефть, желанием богатых людей мира хранить богатство в собственности и ощущением того, что город с низкими налогами и преступностью является убежищем во время пандемии или войн. Когда‑то городу мешала плотная застройка, а теперь, по словам некоторых брокеров, наблюдается дефицит недвижимости, особенно элитной.