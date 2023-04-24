Пустой участок на искусственном песчаном острове в Дубае продали за рекордные 34 млн долларов

Bloomberg пишет, что цены на жилье в Дубае подпитываются высокими ценами на нефть, желанием богатых людей мира хранить богатство в собственности и ощущением того, что город с низкими налогами и преступностью является убежищем во время пандемии или войн. Когда‑то городу мешала плотная застройка, а теперь, по словам некоторых брокеров, наблюдается дефицит недвижимости, особенно элитной.