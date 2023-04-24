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«Ведомости»: на День Победы в Москву может прибыть всего один иностранный лидер

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:15

В Москву на празднование Дня Победы в этом году планируется визит всего одного иностранного лидера — президента Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщили «Ведомостям» дипломатический источник и близкий к администрации президента собеседник.

Жапарова пригласил 31 марта вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий в правительстве международные отношения. По словам источников, помимо торжественных мероприятий запланированы переговоры кыргызстанского лидера с Владимиром Путиным, в прошлый раз они встречались в декабре 2022-го.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей» о том, может ли кто‑то еще из иностранных лидеров прибыть в Москву к празднику, например Александр Лукашенко.

Парад Победы в этом году уже отменили в нескольких российский субъектах.

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Владимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоАлексей Оверчук
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