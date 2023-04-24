«Ведомости»: на День Победы в Москву может прибыть всего один иностранный лидер

В Москву на празднование Дня Победы в этом году планируется визит всего одного иностранного лидера — президента Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщили «Ведомостям» дипломатический источник и близкий к администрации президента собеседник.
Жапарова пригласил 31 марта вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий в правительстве международные отношения. По словам источников, помимо торжественных мероприятий запланированы переговоры кыргызстанского лидера с Владимиром Путиным, в прошлый раз они встречались в декабре 2022-го.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей» о том, может ли кто‑то еще из иностранных лидеров прибыть в Москву к празднику, например Александр Лукашенко.