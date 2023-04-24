«Она не позвала меня на свой девичник» и еще 8 историй закончившейся дружбы

Даже близкие взаимоотношения, которые длятся долгие годы, однажды могут закончиться. И потенциальных причин для этого множество. «Чем закончилась ваша дружба с лучшим другом/лучшей подругой?» — такой вопрос задала пользовательница реддита и получила тысячи комментариев. Мы собрали девять самых показательных из них.
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«Я много лет мечтала стать матерью, а потом узнала, что не могу иметь детей. Зная это, моя бывшая лучшая подруга однажды сказала мне, что без опыта материнства я никогда не смогу узнать, что такое настоящая любовь. В тот день я поняла, насколько токсичной, оскорбительной и односторонней всегда была наша дружба, и вычеркнула ее из своей жизни. Потом оказалось, что врачи ошиблись. Сейчас мне 40 лет, и я на пятом месяце беременности моим первым ребенком. Так что у этой истории счастливый конец!» — jessw4983.
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«Я перестала каждый раз первой протягивать руку помощи. Больше не слышала ни слова [от своих „лучших друзей“]», — Giraffe-Electronic.
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«Я не осознавала, что за двадцать лет [лучшая подруга] фактически превратила меня в своего личного терапевта. Каждый божий день почти 24/7 она звонила и писала сообщения, ожидая, что я разберусь с каждой из ее проблем и оправдаю ее дерьмовое оскорбительное поведение. В конце прошлого года я попала в аварию, из‑за которой меня госпитализировали. Мой организм функционировал, но у меня было много рубцов, и мне сказали, что позже мне может понадобиться операция по пересадке кожи, — в зависимости от того, как раны заживут. А моя лучшая подруга, с которой мы дружили с тех пор, как нам было 11, даже не спросила, как у меня дела. Ни разу за целых два месяца. Единственное, что она сделала, — сказала фразу „Не лучшее утро“, когда я сообщила, что была в отделении неотложной помощи. Ей просто… было все равно. И как только я это поняла, уйти стало легко. Совсем по ней не скучала, это лучшее решение, которое я когда‑либо принимала», — CrazySnekGirl.
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«Жена [моего лучшего друга] изменила ему. Он посчитал меня плохим из‑за того, что я пытался сообщить ему об этом», — Wyrdbro.
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«[Моя подруга] сказала мне, что я ее лучшая подруга, но не пригласила меня на свою свадебную вечеринку. При этом продолжала просить у меня советы по свадебному стилю для своих подружек невесты. Все это задевало меня, но я пыталась держаться. Кроме того, она сказала мне, что я нужна ей на ее девичнике, и я помогала ей обдумывать идеи. Потом из соцсетей я узнала, что она провела его без меня. Заблокировала ее и больше не оглядывалась назад (и с тех пор я несколько раз была подружкой невесты для лучших друзей)», — AnxiousBlob8.
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«Мой лучший (и вроде как единственный) друг просто перестал разговаривать со мной. Я так и не смог связаться с ним снова. Он не отвечал на звонки или сообщения, его не было дома, когда я приходил. Я до сих пор не знаю, сделал ли я что‑то не так и какова была его мотивация. Прошло чуть больше четырех лет, но временами это до сих пор ощущается отстойно», — Captain_Meekus.
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«В основном [причиной прекратить дружбу] были издевательства. Я со временем поняла, что все эти „добродушные подколки“ были на самом деле скорее злонамеренными и что мой друг просто вымещал на мне собственную неуверенность», — osumba2003.
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«У [моего друга] появилась девушка, поэтому на меня оставалось меньше времени. Через несколько лет я вернулся домой и увидел, как они вывозят вещи (мы жили в одной квартире на разных этажах). Они вообще ничего мне не сказали, не было ни единого намека. Они просто ушли. Это был конец дружбы», — MiJo1987.
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«Я поняла, что единственный человек, который прилагал усилия, чтобы сохранить нашу дружбу, — это я. Если я не начинала разговор, мы вообще не разговаривали. Я перестала инициировать разговоры. Сначала мне просто было интересно, сколько времени ей потребуется, чтобы достучаться до меня. Но она так и не написала. И я рада, потому что теперь, когда я не лезу из кожи вон, пытаясь поддержать нашу дружбу, я осознаю, как мало я на самом деле получила от этого общения. Я всегда была той, кто пытался наладить отношения и извиниться, когда мы ссорились, в то время как она ни за что не извинялась. Я поняла, что ненормально каждый месяц ожидать неприятную ссору со своей лучшей подругой. И теперь я чувствую себя такой чертовски свободной», — wish_to_conquer_pain.