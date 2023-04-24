«Она не позвала меня на свой девичник» и еще 8 историй закончившейся дружбы

«Я не осознавала, что за двадцать лет [лучшая подруга] фактически превратила меня в своего личного терапевта. Каждый божий день почти 24/7 она звонила и писала сообщения, ожидая, что я разберусь с каждой из ее проблем и оправдаю ее дерьмовое оскорбительное поведение. В конце прошлого года я попала в аварию, из‑за которой меня госпитализировали. Мой организм функционировал, но у меня было много рубцов, и мне сказали, что позже мне может понадобиться операция по пересадке кожи, — в зависимости от того, как раны заживут. А моя лучшая подруга, с которой мы дружили с тех пор, как нам было 11, даже не спросила, как у меня дела. Ни разу за целых два месяца. Единственное, что она сделала, — сказала фразу „Не лучшее утро“, когда я сообщила, что была в отделении неотложной помощи. Ей просто… было все равно. И как только я это поняла, уйти стало легко. Совсем по ней не скучала, это лучшее решение, которое я когда‑либо принимала», — CrazySnekGirl.