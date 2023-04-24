Джинсовка с портретами бывших девушек мужа: фанатка Тейлор Свифт сшила необычный наряд на концерт

В середине марта у Тейлор Свифт начался тур «Eras» в поддержку ее студийных альбомов, включая последний из них — «Midnights». Преданные поклонницы относятся к этим концертам как к особенным долгожданным событиям, а потому некоторые из них выбирают необычные наряды ручной работы. Иногда на подготовку уходят целые недели. Так, например, тиктокерка @maego0n с помощью пинцета приклеивала стразы к многочисленным цветам на платье, которое было вдохновлено нарядом Свифт на «Грэмми-2021». А @targetgirlinwalmartworld пришила к тюлевой юбке половинки стаканчиков из Starbucks — это отсылка к песне ​​«Blank Space», где многие фанаты услышали фразу «lonely Starbucks lovers» («одинокие любители Starbucks») вместо «long list of ex-lovers» («длинный список бывших любовников»).