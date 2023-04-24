Джинсовка с портретами бывших девушек мужа: фанатка Тейлор Свифт сшила необычный наряд на концерт

В середине марта у Тейлор Свифт начался тур «Eras» в поддержку ее студийных альбомов, включая последний из них — «Midnights». Преданные поклонницы относятся к этим концертам как к особенным долгожданным событиям, а потому некоторые из них выбирают необычные наряды ручной работы. Иногда на подготовку уходят целые недели. Так, например, тиктокерка @maego0n с помощью пинцета приклеивала стразы к многочисленным цветам на платье, которое было вдохновлено нарядом Свифт на «Грэмми-2021». А @targetgirlinwalmartworld пришила к тюлевой юбке половинки стаканчиков из Starbucks — это отсылка к песне «Blank Space», где многие фанаты услышали фразу «lonely Starbucks lovers» («одинокие любители Starbucks») вместо «long list of ex-lovers» («длинный список бывших любовников»).
Блогерка Бриджит Хартт решила посвятить свой концертный наряд песне «All of The Girls You Loved before» («Все девушки, которых ты любил раньше»), которая вошла в альбом Свифт «Lover» 2019 года.
По центру на кастомизированной джинсовке размещена свадебная фотография самой @bridgettehartt, а вокруг розовыми буквами выведена строчка исполнительницы «Все девушки, которых ты любил раньше, сделали тебя тем, в кого я влюбилась». Но главная изюминка этого наряда в том, что к нему приклеены фотографии бывших партнерш нынешнего мужа Хартт. «Да, я написала бывшим своего мужа, чтобы сделать эту куртку», — гласит подпись к видео.
Комментаторы называют идею безумной и утверждают, что их «челюсть на полу» от удивления. Некоторые добавляют, что ревность не позволила бы им сделать подобный наряд.