Маск бесплатно дал галочку верификации самым ярым её противникам

Аккаунт в твиттере Block the Blue («Заблокируй Синее») создал автор «Черного списка» (The Block List) — приложения, позволяющего автоматически отправлять в бан аккаунты, которые считаются нежелательными.
Участники Block the Blue призывали подобным же образом обойтись со всеми страничками с синей галочкой верификации. Сейчас, по данным независимого исследователя Трэвиса Брауна, подписку Twitter Blue приобрели около 630 тыс. пользователей.
«Раньше верификация значила, что ее обладатель — актер, журналист или кто‑то в этом роде, сейчас она значит, что ее владелец белый националист с 30 подписчиками или он торгует криптовалютой или дерьмом», — пояснял один из участников кампании.
Ответ Маска противникам Twitter Blue не заставил себя ждать. Сперва была заблокирована сама учетная запись Block the Blue. Затем пользователи, не оплатившие подписку, лишились возможности видеть уведомления лишь от верифицированных аккаунтов. Юзеры пользовались этим, чтобы находить аккаунты с подпиской и отправлять их в бан.
И наконец Илон Маск бесплатно предоставил подписку Twitter Blue некоторым самым ярым сторонникам движения Block The Blue.