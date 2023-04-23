СМИ: турецкие аккаунты россиян в PS Store начали блокировать

Sony начала блокировать турецкие аккаунты российских пользователей в PlayStation Store, сообщил телеграм-канал VGTimes.
Он опубликовал скриншот одного из юзеров. При попытке зайти в аккаунт ему сообщили, что доступ к учетной записи окончательно заблокирован из‑за нарушений условий обслуживания и лицензионного соглашения PlayStation Network.
Издание пишет, что под бан попадают самые разные аккаунты — как купленные, так и созданные пользователями. Причину блокировки в техподдержке никак не объясняют.
Как уточняет «Газета.ру», пользователям советуют обратиться в турецкое представительство Sony, которое отвечает только по телефону. Однако пока сообщений о восстановлении аккаунтов не поступало.
В марте 2022 года Sony приостановила поставки в Россию своих устройств, игр и ПО. Цифровой магазин PS Store оказался недоступен для российских пользователей. Некоторые россияне стали регистрировать в нем аккаунты других регионов и покупать там игры. Самыми популярными стали турецкие аккаунты, поскольку в них более низкая цена на игры и подписку PS Plus.