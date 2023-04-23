Полиция на концерте Scally Milano, лауреаты «Золотой маски» и другие новости дня

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Полиция сорвала концерт Scally Milano. Глава ЛГИ Мизулина пообещала привлечь его к ответственности
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В Москве в качестве жилья предлагают кладовку — 2,3 кв. м, без туалета и окон. Зато хорошие соседи!
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Илон Маск и Стивен Кинг поспорили из‑за галочки в твиттере для украинского благотворительного фонда
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Власти японского города Йокосака начали использовать СhatGPT, чтобы исправлять в документах ошибки
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