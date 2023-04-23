Илон Маск и Стивен Кинг поспорили из‑за галочки в твиттере для украинского благотворительного фонда

Бизнесмен Илон Маск и писатель Стивен Кинг поспорили из‑за синей галочки в твиттере, которая раньше выполняла функцию верификации, а теперь продается за 8 долларов кому угодно. В ходе разговора владелец Twitter сказал, что пожертвовал Украине 100 млн долларов.
Кинг отказывается платить за галочку, поэтому специально для него за нее платит Маск. Писатель предложил передать галочку-«подарок» украинскому благотворительному фонду, который помогает ВСУ и пострадавшим от боевых действий.
«Наверное, мистер Маск может немного добавить», — написал Кинг, намекая на стоимость галочки.
Маск в ответ заявил, что пожертвовал Украине 100 млн долларов, и оставил ссылку на прошлогодний пост главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова с благодарностью за поставленные системы спутниковой связи Starlink. Бизнесмен поинтересовался у Кинга, сколько тот пожертвовал для страны денег.
Через несколько дней после начала российской военной спецоперации на территории Украины Илон Маск открыл доступ для украинцев к Starlink, раздающей интернет по всему миру. В страну отправили дополнительные терминалы, которые принимают сигнал и раздают его другим пользователям.
После покупки Маском соцсети его неоднократно критиковали за изменения, которые он проводит на платформе. Одна из них — введение подписки, по которой можно купить синюю галочку.