Умер один из богатейших российских депутатов Николай Борцов, входивший в список Forbes

В возрасте 77 лет скончался депутат Госдумы от «Единой России» Николай Борцов. Об этом сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Как уточнили в липецком отделении ЛДПР, Борцов умер в своем доме в Лебедяни Липецкой области. Его похоронят в Москве.
Борцов был депутатом Государственной думы с 2003 года, проработав в пяти созывах парламента. Он входил в думский комитет по делам национальностей.
Борцов — один из богатейших российских депутатов. В 2021 году Forbes оценил его состояние в 550 млн долларов, поставив его на 19-е место в списке самых богатых бизнесменов России. Основной капитал Борцова — средства, полученные от продажи 75,5% акций комбината соков «Лебедянский» (бренды «Я», «Фруктовый сад») в Липецкой области корпорации PepsiCo. В том же году он попал в рейтинг 100 госслужащих с самыми высокими доходами: его доходы были оценены в 808,8 млн рублей.
После начала российской военной операции на Украине западные страны ввели против Борцова (как и против других депутатов РФ) санкции. На Украине его вместе с еще несколькими российскими парламентариями заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.