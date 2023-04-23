Умер один из богатейших российских депутатов Николай Борцов, входивший в список Forbes

Борцов — один из богатейших российских депутатов. В 2021 году Forbes оценил его состояние в 550 млн долларов, поставив его на 19-е место в списке самых богатых бизнесменов России. Основной капитал Борцова — средства, полученные от продажи 75,5% акций комбината соков «Лебедянский» (бренды «Я», «Фруктовый сад») в Липецкой области корпорации PepsiCo. В том же году он попал в рейтинг 100 госслужащих с самыми высокими доходами: его доходы были оценены в 808,8 млн рублей.