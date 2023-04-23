Появились первые кадры со съемок «Ржавчины». На них Болдуин держит ружье задом наперед

Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Как сообщалось, Болдуин, играющий в «Ржавчине» главную роль, нажал на спусковой крючок во время репетиции одной из сцен, не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.