Появились первые кадры со съемок «Ржавчины». На них Болдуин держит ружье задом наперед

The New York Post опубликовал первые кадры с возобновившихся съемок вестерна «Ржавчина», на которых оператор Галина Хатчинс погибла от выстрела из ружья в руках Алека Болдуина.
На снимках видно, как Болдуин держит ружье за ствол, не направляя его на людей. При этом неизвестно, поступает ли так актер из соображений безопасности, или того требует сцена.
Ранее Болдуин говорил в интервью, что даже при возвращении к съемкам он больше не будет работать с настоящим оружием.
На других фотографиях руки Болдуина испачканы бутафорской кровью.
Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Как сообщалось, Болдуин, играющий в «Ржавчине» главную роль, нажал на спусковой крючок во время репетиции одной из сцен, не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.
После череды исков Мэттью Хатчинс, вдовец Галины, объявил, что ее наследники заключили с Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions мировое соглашение. В рамках него стороны договорились, что съемки возобновятся, а исполнительным продюсером фильма станет Мэттью Хатчинс.
Пару дней назад стало известно, что прокуратура снимет с актера Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве оператора. Правоохранители отметили, что расследование продолжится с учетом новых фактов, обвинения против актера могут быть выдвинуты повторно.