Аль Пачино вспомнил, как отказался от роли в «Звездных войнах» и «сделал карьеру Харрисону Форду»

Обладатель «Оскара» Аль Пачино рассказал в интервью Variety, как ему предложили роль Хана Соло в «Звездных войнах». Однако актер тогда отказался.
«Мне дали сценарий под названием «Звездные войны». <…> Они предложили мне много денег. Но я читал [сценарий] и не понимал, о чем это. Поэтому я сказал, что не смогу [сняться]. Я сделал карьеру Харрисону Форду», — пошутил актер в конце.
Пачино поделился, что недавно пересматривал «Крестного отца» впервые за 25 лет. Актер рассказал, как после съемок Фрэнсис Форд Коппола попросил встретиться с ним в ресторане. «Я вошел, и он сказал: «Знаешь, я очень верил в тебя. И ты меня подводишь». Я стою и думаю: «Что, черт возьми, я сделал?»» — вспомнил Пачино.
Коппола отправил Пачино в студию Paramount. Посмотрев отснятый материал, Пачино понял проблему. В первых сценах фильма студия не представляла внутреннее путешествие Майкла Корлеоне. «Я хотел появиться из ниоткуда и к концу фильма создать какую‑то загадку. Меня интересовала его трансформация, и я думал, что не смогу ее показать. После первого съемочного дня мы с [актрисой] Дайаной Китон напились. Мы подумали: «Все, наша карьера окончена», — поделился актер.
Пачино собирается выпустить мемуары, и эта история будет началом его книги.