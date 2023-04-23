Аль Пачино вспомнил, как отказался от роли в «Звездных войнах» и «сделал карьеру Харрисону Форду»

Пачино поделился, что недавно пересматривал «Крестного отца» впервые за 25 лет. Актер рассказал, как после съемок Фрэнсис Форд Коппола попросил встретиться с ним в ресторане. «Я вошел, и он сказал: «Знаешь, я очень верил в тебя. И ты меня подводишь». Я стою и думаю: «Что, черт возьми, я сделал?»» — вспомнил Пачино.