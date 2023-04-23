В Москве объявили лауреатов «Золотой маски»

Призы за лучшие роли в драме получили Виктория Верберг («Мария Стюарт») и Анатолий Григорьев («Анна Каренина»), в опере — Марина Нерабеева («Мертвый город») и Павел Назаров («Паяцы»), в танцевальной постановке — Елена Свинко («Катарина, или Дочь разбойника») и Георги Смилевски-мл. («Ромео и Джульетта»), в оперетте или мюзикле — Александра Урсуляк и Олег Савцов («Кабаре»).