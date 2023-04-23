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В Москве объявили лауреатов «Золотой маски»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:59

В московском театре имени Станиславского и Немировича-Данченко завершился фестиваль «Золотая маска».

Лучшим спектаклем большой формы была признана драма «Р» театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, лучшим мюзиклом — «Три товарища» Пермского академического «Театр-Театра».

Приз за лучшую оперу достался «Мертвому городу» московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова, за лучший драматический спектакль малой формы — «Ребенку» воронежского Камерного театра.

В номинациях «Лучший балет» победил «Катарина, или Дочь разбойника» Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, «Лучший спектакль в современном танце» — «Место, которого еще не было» Проекта Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России.

Призы за лучшие роли в драме получили Виктория Верберг («Мария Стюарт») и Анатолий Григорьев («Анна Каренина»), в опере — Марина Нерабеева («Мертвый город») и Павел Назаров («Паяцы»), в танцевальной постановке — Елена Свинко («Катарина, или Дочь разбойника») и Георги Смилевски-мл. («Ромео и Джульетта»), в оперетте или мюзикле — Александра Урсуляк и Олег Савцов («Кабаре»).

Награду за лучшую режиссуру оперы получил Владислав Наставшев («Евгений Онегин»), в аналогичной номинации касательно оперетты и мюзикла победил Евгений Писарев («Кабаре»). За лучшую работу балетмейстера-хореографа награжден Слава Самодуров («Танцемания»).

Полный список победителей можно посмотреть на сайте фестиваля.

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Аркадий РайкинЕвгений КолобовКсения МихееваВиктория ВербергАнатолий Григорьев
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