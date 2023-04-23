Пол Мескаль выпустил песню «Slip Away»

Пол Мескаль дебютировал в качестве певца. Актер записал песню «Slip Away», ставшую саундтреком к фильму «Кармен».
Клип на «Slip Away» — это по сути отрывок из картины режиссера Бенжамена Мильпье, в котором Мескаль подыгрывает себе на акустической гитаре. Услышать актера можно также в композиции «Lullaby/Beyond».
По сюжету «Кармен» молодая и отчаянная женщина вынужденно покидает свой дом в мексиканской пустыне после жестокого убийства своей матери. Кармен (Мелиса Баррера) нелегально переходит границу США и сталкивается с пограничными преступниками, один из которых хладнокровно убивает двух других иммигрантов из группы перебежчиков. Вместе с негодяями орудует Эйдан (Пол Мескаль) — морской пехотинец с посттравматическим стрессовым расстройством.
Прокат «Кармен» начнется в кинотеатрах США 21 апреля.