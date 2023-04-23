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Пол Мескаль выпустил песню «Slip Away»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:55

Пол Мескаль дебютировал в качестве певца. Актер записал песню «Slip Away», ставшую саундтреком к фильму «Кармен».

Клип на «Slip Away» — это по сути отрывок из картины режиссера Бенжамена Мильпье, в котором Мескаль подыгрывает себе на акустической гитаре. Услышать актера можно также в композиции «Lullaby/Beyond».

Весь саундтрек к «Кармен». «Slip Away» четвертый по счету

По сюжету «Кармен» молодая и отчаянная женщина вынужденно покидает свой дом в мексиканской пустыне после жестокого убийства своей матери. Кармен (Мелиса Баррера) нелегально переходит границу США и сталкивается с пограничными преступниками, один из которых хладнокровно убивает двух других иммигрантов из группы перебежчиков. Вместе с негодяями орудует Эйдан (Пол Мескаль) — морской пехотинец с посттравматическим стрессовым расстройством.

Прокат «Кармен» начнется в кинотеатрах США 21 апреля.

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Бенжамен Мильпье
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