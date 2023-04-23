В экзамен на водительские права включили вопросы о правилах езды на электросамокатах

МВД добавило правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в теоретический экзамен на получение всех категорий водительских прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Дополнения в экзаменах на права связаны с изменениями в ПДД. С 1 марта электросамокаты, гироскутеры и моноколеса классифицируются как средства индивидуальной мобильности: их максимальная скорость может быть 25 километров в час, а вес — 35 килограммов.
Помимо вопросов об электросамокатах экзаменуемых будут спрашивать о новой световой секции для светофоров в виде стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета (предупреждает водителей о пешеходном переходе по направлению движения), зоне действия знака «остановка запрещена» при использовании совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки и знаках «стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца».
Российские власти уже несколько лет пытались ввести законодательное регулирование электросамокатов. Еще в 2019 году Минтранс предложил включить в ПДД новое понятие — «средства индивидуальной мобильности», к которым отнесли электросамокаты, моноколеса, сегвеи, гироскутеры, скейтборды, ролики и традиционные самокаты.
В июне 2021-го Совет по правам человека выдвинул инициативу оснастить электросамокаты номерными знаками, а для их арендаторов или владельцев ввести обязательное страхование гражданской ответственности.