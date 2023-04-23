В экзамен на водительские права включили вопросы о правилах езды на электросамокатах

Дополнения в экзаменах на права связаны с изменениями в ПДД. С 1 марта электросамокаты, гироскутеры и моноколеса классифицируются как средства индивидуальной мобильности: их максимальная скорость может быть 25 километров в час, а вес — 35 килограммов.