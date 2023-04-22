Илон Маск рассказал о следующем запуске Starship и объяснил причину неудачи в прошлый раз

К сожалению, Fondag, судя по всему, не выдержал. Корабль успешно стартовал с космодрома Бока-Чика на юго-востоке Техаса. Через три минуты произошла нештатная ситуация: первая ступень не отделилась, ракета начала крутиться и через некоторое время взорвалась.