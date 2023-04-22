Илон Маск рассказал о следующем запуске Starship и объяснил причину неудачи в прошлый раз

Следующий запуск тяжелого космического корабля Starship запланирован через один или два месяца. Об этом в своем твиттере написал основатель и глава космической компании SpaceX Илон Маск.
В этом посте он также объяснил возможную причину неудачного тестового запуска Starship, в результате которого корабль пришлось взорвать в воздухе.
«Три месяца назад мы начали ставить под пусковой площадкой огромную стальную плиту для системы водного охлаждения. Не успели вовремя и решили, основываясь на данных статических огневых испытаний, что один пуск Fondag (высокопрочная марка бетона) выдержит», — написал Маск.
К сожалению, Fondag, судя по всему, не выдержал. Корабль успешно стартовал с космодрома Бока-Чика на юго-востоке Техаса. Через три минуты произошла нештатная ситуация: первая ступень не отделилась, ракета начала крутиться и через некоторое время взорвалась.
Максимальная высота, на которую удалось подняться ракете, составила 38 километров. Предполагалось, что Starship совершит суборбитальный полет — то есть без выхода в космос, на орбиту Земли.