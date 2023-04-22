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Берлин объявил о массовой высылке российских дипломатов. Россия приняла ответные меры

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:57

Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — заявили в ведомстве.

В ответ Россия приняла решения о зеркальной высылке из России немецких дипломатов, а также о сокращении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в стране.

В МИД РФ выразили мнение, что ФРГ нарушила слово, что не будет афишировать очередную высылку дипломатов. «Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ», — заявили в дипведомстве.

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МИД России
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