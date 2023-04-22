Берлин объявил о массовой высылке российских дипломатов. Россия приняла ответные меры

«Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — заявили в ведомстве.
В ответ Россия приняла решения о зеркальной высылке из России немецких дипломатов, а также о сокращении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в стране.
В МИД РФ выразили мнение, что ФРГ нарушила слово, что не будет афишировать очередную высылку дипломатов. «Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ», — заявили в дипведомстве.
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