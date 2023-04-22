Берлин объявил о массовой высылке российских дипломатов. Россия приняла ответные меры

В МИД РФ выразили мнение, что ФРГ нарушила слово, что не будет афишировать очередную высылку дипломатов. «Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ», — заявили в дипведомстве.