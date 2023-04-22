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HBO выдвинет на «Эмми» оператора сериала «The Last of Us» Ксению Середу

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:07

HBO выдвинет на «Эмми» двух членов съемочной группы сериала «The Last of Us» Эбена Болтера и Ксению Середу. Об этом сообщает Variety.

Предполагается, что Болтер и Середа будут представлены в категории «Лучшая операторская работа для сериала с часовым эпизодом».

Болтер работал над третьим, четвертым и пятым эпизодами шоу, его выдвинут на премию как оператора третьей серии («Долгое, долгое время»/«Long, Long Time»). Этот эпизод был назван в честь песни Линды Ронстадт, которая занимает большую часть серии.

Середа, в свою очередь, снимала первый, второй и седьмой эпизоды. Она будет представлена в категории за работу над первой серией («Когда ты потерялся в темноте»/«When Youre Lost in the Darkness»), которая начинается в 1968 году с ток-шоу.

В беседе интервьюер спрашивает ученых, стоит ли беспокоиться, что вирус кордицепса распространится из‑за частых путешествий граждан из одной точки мира в другую. События начинают приобретать апокалиптичный характер несколько десятилетий спустя, когда Джоэл пускается в бега и начинает борьбу за выживание.

Последняя серия сериала «The Last of Us» вышла 13 марта. Проект стал самой высокоценной киноадаптацией видеоигры в истории с оценкой 9,1 на IMDb. Следом за «The Last of Us» идут «Ведьмак» и «Аркейн».

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