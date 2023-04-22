HBO выдвинет на «Эмми» оператора сериала «The Last of Us» Ксению Середу

HBO выдвинет на «Эмми» двух членов съемочной группы сериала «The Last of Us» Эбена Болтера и Ксению Середу. Об этом сообщает Variety.
Предполагается, что Болтер и Середа будут представлены в категории «Лучшая операторская работа для сериала с часовым эпизодом».
Болтер работал над третьим, четвертым и пятым эпизодами шоу, его выдвинут на премию как оператора третьей серии («Долгое, долгое время»/«Long, Long Time»). Этот эпизод был назван в честь песни Линды Ронстадт, которая занимает большую часть серии.
Середа, в свою очередь, снимала первый, второй и седьмой эпизоды. Она будет представлена в категории за работу над первой серией («Когда ты потерялся в темноте»/«When Youre Lost in the Darkness»), которая начинается в 1968 году с ток-шоу.
В беседе интервьюер спрашивает ученых, стоит ли беспокоиться, что вирус кордицепса распространится из‑за частых путешествий граждан из одной точки мира в другую. События начинают приобретать апокалиптичный характер несколько десятилетий спустя, когда Джоэл пускается в бега и начинает борьбу за выживание.
Последняя серия сериала «The Last of Us» вышла 13 марта. Проект стал самой высокоценной киноадаптацией видеоигры в истории с оценкой 9,1 на IMDb. Следом за «The Last of Us» идут «Ведьмак» и «Аркейн».