«One Wayne G» следует за другим инструментальным сборником музыканта «Five Easy Hot Dogs». Этот EP был записан ДеМарко во время его поездки по Америке. Каждая из 14 песен с пластинки названа в честь города, в котором она была записана, а треклист отражает хронологический порядок их создания.