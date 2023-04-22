Канадский музыкант Мак ДеМарко опубликовал коллекцию из 199 треков под названием «One Wayne G». Об этом сообщает Hypebeast.
Музыкант не уточнил, что послужило причиной спонтанного выпуска сборника, который длится более девяти часов. Он лишь отметил, что коллекция получила свое название в честь хоккеиста Уэйна Гретцки. «Есть только один Wayne G», — написал ДеМарко в своих соцсетях.
Хоккеист играл за команду «Эдмонтон Ойлерз» (из того же города, что и ДеМарко). Гретцки привел ее к завоеванию четырех Кубков Стэнли за 20 лет в НХЛ.
«One Wayne G» следует за другим инструментальным сборником музыканта «Five Easy Hot Dogs». Этот EP был записан ДеМарко во время его поездки по Америке. Каждая из 14 песен с пластинки названа в честь города, в котором она была записана, а треклист отражает хронологический порядок их создания.