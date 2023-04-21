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Генпрокуратура признала нежелательным «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:11

Генпрокуратура России признала нежелательной японскую неправительственную организацию «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность объединения «направлена на нарушение территориальной целостности» России. Ее цель, как посчитали в ведомстве, — отторжение от России островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.

«На протяжении длительного времени союзом формируется негативное мнение о Российской Федерации, что в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов», — заявили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура направила Минюсту документы для включения «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи» в реестр нежелательных организаций. Это означает, что россиянам будет запрещено сотрудничать с объединением, а на территории России не смогут появиться его подразделения.

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Генпрокуратура РФ
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