Генпрокуратура признала нежелательным «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»

Генпрокуратура России признала нежелательной японскую неправительственную организацию «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
По мнению Генпрокуратуры, деятельность объединения «направлена на нарушение территориальной целостности» России. Ее цель, как посчитали в ведомстве, — отторжение от России островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.
«На протяжении длительного времени союзом формируется негативное мнение о Российской Федерации, что в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов», — заявили в Генпрокуратуре.
Генпрокуратура направила Минюсту документы для включения «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи» в реестр нежелательных организаций. Это означает, что россиянам будет запрещено сотрудничать с объединением, а на территории России не смогут появиться его подразделения.