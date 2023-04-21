Google научила чат-бот Bard писать программный код на 20 языках

Компания Google обучила чат-бот Bard создавать программный код на 20 языках, среди которых C++m Go, Java, Javascript, Python и TypeScript. Об этом стало известно из публикации в блоге корпорации.
В частности, Bard может помочь с написанием функций для Google Sheets. По словам разработчиков, после генерации кода его можно экспортировать в Google Collab. Кроме того, чат-бот способен объяснить фрагменты кода.
«Это особенно полезно, если вы только начали изучать программирования или если вам нужна дополнительная поддержка, чтобы понять, что может скрывать блок кода», — отметили в Google.
Также Bard обучен исправлять ошибки в коде, в том числе том, который чат-бот сам и написал. Пока искусственный интеллект еще развивается и может иногда предоставлять неточную информацию, пояснили в компании.
Тем не менее, чат-бот помогает людям с повседневными задачами: подготовкой презентаций, составление плана уроков, изобретение новых рецептов, планирование тренировок.