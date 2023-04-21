Создатели «Очень странных дел» и «Темного кристалла» снимут новое мистическое шоу для Netflix

Сюжет развернется в живописном и спокойном, на первый взгляд, городке, затерянном в пустыне Нью-Мексико. Группа молодых людей и девушек, мало похожих на героев, вынуждена объединиться, чтобы не позволить некоей страшной угрозе похитить самое важное, что есть у людей… Время! Примерно так описывают шоу его создатели.