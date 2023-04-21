Создатели «Очень странных дел» и «Темного кристалла» снимут новое мистическое шоу для Netflix

Братья Мэтт и Росс Даффер, известные по хитовому научно-фантастическому сериалу «Очень странные дела», выступят в роли исполнительных продюсеров нового мистического шоу для Netflix, сообщает издание Variety.
Будущий сериал получил название «The Boroughs», что можно перевести как «Районы» (имеются в виду районы в пределах одного города).
Шоураннерами и сценаристами выбраны Джеффри Аддис и Уилл Мэттьюс, работавшие ранее над фэнтези-сериалом «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». Netflix заказал у них восемь эпизодов.
Сюжет развернется в живописном и спокойном, на первый взгляд, городке, затерянном в пустыне Нью-Мексико. Группа молодых людей и девушек, мало похожих на героев, вынуждена объединиться, чтобы не позволить некоей страшной угрозе похитить самое важное, что есть у людей… Время! Примерно так описывают шоу его создатели.