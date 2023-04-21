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Александринский театр отменил показы «Сирано де Бержерака». Спектакль обвинили в дискредитации армии

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:12

Александринский театр отменил показы спектакля «Сирано де Бержерак», запланированные на апрель и май, после жалобы на постановку в полицию. Об этом сообщила «Ротонда».

В начале весны один из зрителей попросил проверить спектакль Николая Рощина на дискредитацию российской армии. Полиция не нашла в «Сирано де Бержераке» ничего противозаконного, тем не менее постановку решили временно не показывать.

В пресс-службе театра заявили, что отмена показов связана не с жалобой, а с «техническими проблемами с реквизитом». Вместо «Сирано де Бержерака» 23 апреля и 24 мая покажут спектакли «Ворон» и «Женитьба» соответственно.

Спектакль «Сирано де Бержерак» появился в репертуаре Александринского театра в сентябре 2018 года. Актер Иван Волков получил за главную роль в постановке премию «Золотая маска» в номинации «Драма/Мужская роль».

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Николай РощинИван Волков
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