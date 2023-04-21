Post Malone побил рекорд по количеству бриллиантовых пластинок. В честь этого он выпустил сборник

Post Malone побил рекорд, принадлежавший Бруно Марсу с шестью бриллиантовыми синглами. Помимо этого, трек рэпера и Swae Lee «Sunflower» недавно стал самой успешной песней цифрового века с 2,4 млрд прослушиваний по всему миру.