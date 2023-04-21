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Post Malone побил рекорд по количеству бриллиантовых пластинок. В честь этого он выпустил сборник

Дарья Мельникова
Вчера в 22:45

Post Malone стал единственным артистом, восемь синглов которого получили бриллиантовый статус. Об этом сообщает Billboard.

Согласно заявлению Universal Music Group, 20 апреля синглы «Circles», «Better Now» и «I Fall Apart» преодолели бриллиантовый порог. Он присуждается тем трекам, которые набрали 10 млн проданных экземпляров.

Post Malone побил рекорд, принадлежавший Бруно Марсу с шестью бриллиантовыми синглами. Помимо этого, трек рэпера и Swae Lee «Sunflower» недавно стал самой успешной песней цифрового века с 2,4 млрд прослушиваний по всему миру.

В честь такого события Post Malone опубликовал на стримингах сборник «The Diamond Collection», в который вошли его главные хиты, включая новый сингл «Chemical».

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Бруно Марс
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