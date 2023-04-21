Post Malone побил рекорд по количеству бриллиантовых пластинок. В честь этого он выпустил сборник

Post Malone стал единственным артистом, восемь синглов которого получили бриллиантовый статус. Об этом сообщает Billboard.
Согласно заявлению Universal Music Group, 20 апреля синглы «Circles», «Better Now» и «I Fall Apart» преодолели бриллиантовый порог. Он присуждается тем трекам, которые набрали 10 млн проданных экземпляров.
Post Malone побил рекорд, принадлежавший Бруно Марсу с шестью бриллиантовыми синглами. Помимо этого, трек рэпера и Swae Lee «Sunflower» недавно стал самой успешной песней цифрового века с 2,4 млрд прослушиваний по всему миру.
В честь такого события Post Malone опубликовал на стримингах сборник «The Diamond Collection», в который вошли его главные хиты, включая новый сингл «Chemical».