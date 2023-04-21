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Рижский вокзал закроют до конца августа

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:01

Рижский вокзал в Москве приостановит работу с 24 апреля до 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Не будут работать: зал ожидания, билетные кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт», — сказано в заявлении организации. При этом для посетителей продолжат работать детский центр «Паровозик Рижик» и выставочный комплекс РЖД.

Пресс-служба уточняет, что сейчас идет реконструкция путевой и пассажирской инфраструктуры станции Москва-Рижская для запуска МЦД-4. В ходе ремонта будут построены две платформы для пригородных поездов и новый турникетно-кассовый павильон.

В РЖД подчеркнули, что пассажиры не заметят приостановку работы вокзала, так как еще с 1 марта все поезда были перенаправлены на станцию Рижская МЦД-2. Здания Рижского вокзала реконструкция не коснется, он снова откроется для пассажиров 1 сентября.

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РЖД
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