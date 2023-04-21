Рижский вокзал закроют до конца августа

В РЖД подчеркнули, что пассажиры не заметят приостановку работы вокзала, так как еще с 1 марта все поезда были перенаправлены на станцию Рижская МЦД-2. Здания Рижского вокзала реконструкция не коснется, он снова откроется для пассажиров 1 сентября.