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Суд заочно арестовал болгарского журналиста Христо Грозева за незаконное пересечение границы

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:05

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал болгарского журналиста Христо Грозева, известного как руководитель проекта Bellingcat*. Его обвиняют в организации незаконного пересечения границы, сообщил «Интерфакс».

По версии следствия, Грозев помог шеф-редактору издания The Insider* Роману Доброхотову нелегально покинуть Россию, после того как тем заинтересовались правоохранительные органы.

Силовики пришли домой к Доброхотову* в связи с уголовным делом о клевете — в нем журналист фигурировал в качестве свидетеля. На публикацию в The Insider пожаловался нидерландский журналист Макс Ван дер Верфф.

Издание написало, что Минобороны передает ему данные о сбитом в Донбассе самолете MH17. В октябре 2021 года Черемушкинский суд взыскал с Доброхотова более 150 тыс. рублей в пользу Ван дер Верффа по этому делу.

Грозева заочно арестовали на два месяца за организацию побега Доброхотова. Журналисту грозит до четырех лет лишения свободы по предъявленному обвинению. Кроме того, ранее в отношении Грозева возбудили уголовное дело о распространении ложной информации о действиях Российской армии.

* Издания Bellingcat и The Insider, а также лично Роман Доброхотов признаны в России иностранными агентами.

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Христо ГрозевРоман Доброхотов
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