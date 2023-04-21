Суд заочно арестовал болгарского журналиста Христо Грозева за незаконное пересечение границы

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал болгарского журналиста Христо Грозева, известного как руководитель проекта Bellingcat*. Его обвиняют в организации незаконного пересечения границы, сообщил «Интерфакс».
По версии следствия, Грозев помог шеф-редактору издания The Insider* Роману Доброхотову нелегально покинуть Россию, после того как тем заинтересовались правоохранительные органы.
Силовики пришли домой к Доброхотову* в связи с уголовным делом о клевете — в нем журналист фигурировал в качестве свидетеля. На публикацию в The Insider пожаловался нидерландский журналист Макс Ван дер Верфф.
Издание написало, что Минобороны передает ему данные о сбитом в Донбассе самолете MH17. В октябре 2021 года Черемушкинский суд взыскал с Доброхотова более 150 тыс. рублей в пользу Ван дер Верффа по этому делу.
Грозева заочно арестовали на два месяца за организацию побега Доброхотова. Журналисту грозит до четырех лет лишения свободы по предъявленному обвинению. Кроме того, ранее в отношении Грозева возбудили уголовное дело о распространении ложной информации о действиях Российской армии.
* Издания Bellingcat и The Insider, а также лично Роман Доброхотов признаны в России иностранными агентами.