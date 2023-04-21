Реклама
Новости

«Яндекс» полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:48

«Яндекс» выкупил оставшуюся долю Uber в 28,89% в совместной компании MLU B.V. — она зарегистрирована в Нидерландах и управляет агрегаторами «Яндекс Такси», Yango и брендом Uber в России и СНГ. Об этом сообщает РБК.

«В результате сделки „Яндекс“ станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов», — сказано в заявлении российской компании.

Сделка получила одобрение регуляторов, ее общая сумма составила 702,5 млн долларов. «Яндекс» отметил, что приобретением этой доли завершил «консолидацию райдтех- и фудтех-направлений бизнеса компании».

Uber и «Яндекс Такси» создали совместное предприятие в феврале 2018 года. Тогда Uber инвестировал в него 225 млн долларов и получил 36,9% акций, «Яндекс» получил 59,3%, вложив 100 млн долларов. Дополнительные 3,8% зарезервировали под опционы для сотрудников компании.

расскажите друзьям
теги
Яндекс
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»