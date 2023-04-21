«Яндекс» полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе

«Яндекс» выкупил оставшуюся долю Uber в 28,89% в совместной компании MLU B.V. — она зарегистрирована в Нидерландах и управляет агрегаторами «Яндекс Такси», Yango и брендом Uber в России и СНГ. Об этом сообщает РБК.