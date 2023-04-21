«Яндекс» полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе

«В результате сделки „Яндекс“ станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов», — сказано в заявлении российской компании.
Сделка получила одобрение регуляторов, ее общая сумма составила 702,5 млн долларов. «Яндекс» отметил, что приобретением этой доли завершил «консолидацию райдтех- и фудтех-направлений бизнеса компании».
Uber и «Яндекс Такси» создали совместное предприятие в феврале 2018 года. Тогда Uber инвестировал в него 225 млн долларов и получил 36,9% акций, «Яндекс» получил 59,3%, вложив 100 млн долларов. Дополнительные 3,8% зарезервировали под опционы для сотрудников компании.