Enter Shikari, Saluki, The Weeknd и Хаски: главные релизы этой пятницы

Традиционно в ночь на пятницу выходит множество музыкальных релизов, а мы выбираем самые интересные. В сегодняшней подборке — новые альбомы Enter Shikari и Saluki, англоязычный фит Скриптонита с нью-йоркским рэпером, автобиографичный Хаски, ироничный «Кровосток» и ламповые The Mars Volta.
Enter Shikari
«A Kiss for the Whole World»
12 заряженных и динамичных песен от британских постхардкорщиков. После концертного перерыва из‑за пандемии и сопутствующего с ним разочарования Рау Рейнолдса новая пластинка подпитывается чувством постоянного обновления, отмечает NME.
Enter Shikari звучат, пожалуй, радостнее, чем когда‑либо, и даже когда уходят в философствования, делают это позитивно. От профильных изданий седьмой студийник квартета из Сент-Олбанс получил высокие оценки, а Louder Sound, не скупясь на комплименты, считает его лучшей работой авторов.
Everything but the Girl
«Fuse»
Возвращение британского электро-поп-дуэта, решившего в 2000 году закончить с творчеством и заняться воспитанием общих детей. На первой за 24 года пластинке Трейси Торн и Бен Уотт продолжают сочетать электронику с соулом и инди, сохраняя связь с современной клубной культурой.
Это подтверждают и слова Уотта в интервью NME: «Мы хотели вернуться с чем‑то звучащим современно. Мы никогда не были на „тропе наследия“, устраивая туры „лучшее из“ или играя на аренах. Мы хотели лишь сделать работу, которая бы великолепно звучала сейчас, в 2023 году. Это было движущей силой».
Телеграм-канал «Альбомы по пятницам» советует послушать вступительную песню релиза (в ней чувственный вокал Торн наложен поверх методичного дабстепа), если сегодня у вас есть время лишь на один трек. Ниже клип на нее.
Saluki
«Wild Ea$t»
Вероятно, главный русскоязычный релиз этой пятницы. После долгого молчания московский рэпер и продюсер разразился 25 (!) новыми треками. На фитах — ATL, Feduk, OG Buda, Boulevard Depo, Баста, Vacio, Найк Борзов и многие другие (всех не перечислить).
Новый альбом — про все, что произошло с Saluki за три года после предыдущего студийника. «И про все, что любой человек проживает, и про какие‑то вещи чуть поглубже, и про дружбу, и про меня, и про семью, и про то, как я себя чувствую в этом мире, и про то, как взаимодействовать с разными людьми», — пояснил он в интервью The Flow.
Совместный мини-альбом классиков русского рэпа. 8 треков на борту, в одном из которых поучаствовал Slimus. «Мы в игре по 20–25 лет и мы можем делать классику», — писал о пластинке Смоки.
Авторы релиза несколько раз фитовали друг с другом, но идея совместного альбома родилась благодаря объединению Firmaa, созданного в прошлом году. Кроме Смоки и Гуфа, туда вошли Murovei, DJ Cave, продюсировавший пластинку. Доступна она эксклюзивно в «VK Музыке».
Thrill Pill
«Искренне я»
Еще один эксклюзив «VK Музыки», в котором Thrill Pill, следуя названию пластинки, обещает искренне рассказать о себе. Слушателей, по задумке, ждет «настоящая дизайнерская грусть».
«Моя новая пластинка — это способ передать эмоции прошлого: переживания о наркотической зависимости моей бывшей девушки, неоднозначных отношениях с семьей, предательстве друзей и многом другом», — поделился артист.
The Mars Volta
«Qué Dios Te Maldiga Mí Corazón»
Акустическая версия прошлогоднего альбома, одноименного с названием группы и обласканного критиками. Новый релиз следует оригиналу трек за треком, перенося латиноамериканские и карибские ритмы в более привычную для них среду. Сооснователь группы Омар Родригес-Лопес охарактеризовал запись как фолк-альбом.
Скриптонит и Benny the Butcher
«Smoke»
Совместный трек Скриптонита с Benny the Butcher — нью-йоркским рэпером и участником хип-хоп-коллектива Griselda. Оба читают на английском — про жизнь в индустрии, гангстеров, наркотики и самодостаточность.
«ЛСП»
«Вечная весна»
Танцевальный поп про зарождающиеся отношения накануне весны. У лирического героя «в сердце дырка, в руках букет», а в планах — «шляться допоздна» со своей пассией под полной луной.
За музыку ответственен Cvpellv, работавший с Loqiemean, Bumble Beezy и лейблом Black Star. Трек войдет в альбом «ЛСП», релиз которого будет позже в этом году.
«Кровосток»
«Ленин»
Шило читает от лица ожившего Владимира Ильича, «************ [разбившего] сраную армию в купеческой ссаной Москве» и вновь взявшего власть в России (в этом ему помогли лазеры из глаз). Его цель — коммунизм без труда, где работают только роботы и иногда он сам.
Это второй сингл «Кровостока» за два года. Он вышел за сутки до дня рождения вождя мирового пролетариата.
Feduk
«Колыбельная»
Первый сингл Федука в этом году посвящен дочери, которой в начале марта исполнился год. Представители артиста описывают композицию как нежный неопоп с туманным звучанием клавишных, размеренными битами и трогательной лирикой.
Lizer
«Постарайся не оглядываться»
Два трека — «Скучать» и «Улыбаюсь», — написанные с противоположными эмоциональными посылами. В первом артист читает о тяжести расставания с любимым человеком, во втором — о надежде на лучшее и преодолении испытаний судьбы.
Florence and The Machine
«Mermaids»
Мрачный танцевальный сингл, впервые появившийся в расширенной версии альбома «Dance Fever», обзавелся официальным лирик-видео. Уэлч поет о русалках с «острыми зубами», которые «приносят в жертву человеческое сердце». О любви певицы к русалкам известно давно, а в прошлом году она и вовсе сказала, что хотела быть этим мифологическим персонажем, сколько себя помнит.
Видео с ютуба Florence and The Machine в России не воспроизводится, так что вот вам взамен Флоренс Уэлч, которая в образе русалки поет отрывок из «Mermaids» у себя в ванной. Ролик взят из аккаунта артистки в запрещенной в РФ экстремистской соцсети.
Саундтрек к сериалу «Идол», написанный Абелем Тесфайе вместе с Future. Приложенный видеоряд полностью состоит из кадров шоу. Фанаты канадского певца уже могли слышать композицию со сцены фестиваля Coachella, который прошел на прошлой неделе. Название сингла вдохновлено одноименным альбомом Джона Леннона и Йоко Оно 1980 года.
Хаски
«О любви»
Автобиографичный трек, в котором Хаски поет о детстве, наркотиках, успехе и участии в войне. Клип, показывающий семейную жизнь в одинокой юрте, снят Игорем Клепневым, который работал с Хаски над видео к «Поэме о Родине».
Ed Sheeran
«Boat»
Эд Ширан гуляет по пляжу и погружается в буйное море в новом клипе «Boat». Песня станет вступительной в грядущем альбоме музыканта, выход которого намечен на 5 мая.
Представители музыканта описывают композицию как «метафору депрессии», в которой Ширан борется с подавленным состоянием и незнанием, как разорвать порочный круг.