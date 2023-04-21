Enter Shikari, Saluki, The Weeknd и Хаски: главные релизы этой пятницы

Новый альбом — про все, что произошло с Saluki за три года после предыдущего студийника. «И про все, что любой человек проживает, и про какие‑то вещи чуть поглубже, и про дружбу, и про меня, и про семью, и про то, как я себя чувствую в этом мире, и про то, как взаимодействовать с разными людьми», — пояснил он в интервью The Flow.