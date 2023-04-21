Албания отменила безвизовый режим для россиян

Власти Албании отменили безвизовый въезд для российских граждан. Об этом сообщается на официальном сайте посольства страны в России.
Соответствующее решение закреплено в поправках совета министров республики от 20 апреля.
«Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки», — говорится в сообщении посольства.
На странице с услугами диппредставительства отмечается, что стоимость однократной визы в Албанию для россиян составляет 30 евро, многократной — 50 евро. Процедура рассмотрения заявления длится до 15 дней.
Безвизовый режим для россиян был введен в конце декабря 2021 года и предполагал, что россияне смогут беспрепятственно въезжать в страну ежегодно с 1 мая по 30 сентября. Максимальный срок пребывания составлял 90 дней.