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Албания отменила безвизовый режим для россиян

Виктория Шанина
Сегодня в 16:44

Власти Албании отменили безвизовый въезд для российских граждан. Об этом сообщается на официальном сайте посольства страны в России.

Соответствующее решение закреплено в поправках совета министров республики от 20 апреля.

«Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки», — говорится в сообщении посольства.

На странице с услугами диппредставительства отмечается, что стоимость однократной визы в Албанию для россиян составляет 30 евро, многократной — 50 евро. Процедура рассмотрения заявления длится до 15 дней.

Безвизовый режим для россиян был введен в конце декабря 2021 года и предполагал, что россияне смогут беспрепятственно въезжать в страну ежегодно с 1 мая по 30 сентября. Максимальный срок пребывания составлял 90 дней.

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