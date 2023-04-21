Музыкальные лайвы и граффити-перформансы: на «Суперметалле» стартует арт-фестиваль «Шум»

В эти дни также можно будет приобрести работы художников на аукционе, познакомиться с локальными брендами и гастропроектами, а также услышать лайвы от Saluki, Truwer, Boulevard Depo и диджей-сеты Zuluwarrior, Dmaselle, Mvxood, Istomina, Ginsburg и других.