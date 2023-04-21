Музыкальные лайвы и граффити-перформансы: на «Суперметалле» стартует арт-фестиваль «Шум»

21 апреля в пространстве «Суперметалл» стартовал трехдневный масштабный арт-фестиваль «Шум». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Команда фестиваля в рамках трехдневной программы объединила фотографов, художников, музыкантов, локальные бренды, гастропроекты, спикеров из креативной индустрии, предоставив каждому возможность заявить о себе и поделиться своим опытом.
С 21 по 23 апреля посетители смогут увидеть работы Антона Ревы, Димы Черного, Анатолия Шабалина, Миши Моста, Александра Тито и граффити-перформансы. Посетить паблик-токи, в которых примут участие Трифон Бебутов (главред «Афиши Daily»), Дэни Тодд (креативный директор Pims), Дмитрий Завиша («СберСпасибо»), Даша Плесень (художница) и другие.
В эти дни также можно будет приобрести работы художников на аукционе, познакомиться с локальными брендами и гастропроектами, а также услышать лайвы от Saluki, Truwer, Boulevard Depo и диджей-сеты Zuluwarrior, Dmaselle, Mvxood, Istomina, Ginsburg и других.