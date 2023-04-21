В России премьеру «Переводчика» Гая Ричи перенесли на июнь

Российскую премьеру нового фильма Гая Ричи «Переводчик» перенесли на 1 июня. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинокомпании «Вольга».
Изначально релиз ленты должен был состояться 18 мая. С чем связан перенос, не уточняется.
Сюжет фильма рассказывает о сержанте Джоне Кинли, попавшем в окружение врага в Афганистане. Однако ему удается выжить благодаря местному переводчику по имени Ахмед. Уже вернувшись домой, Кинли понимает, что обязан переводчику, и, рискуя всем, возвращается в горячую точку за Ахмедом и его семьей.
Главную роль в «Переводчике» исполнил номинант на «Оскар» Джейк Джилленхол («Пленницы», «Зодиак», «Под покровом ночи»). В фильме также снялись Джонни Ли Миллер («На игле»), Энтони Старр («Пацаны»), Александер Людвиг («Голодные игры»), Эмили Бичем («Круэлла»), Джейсон Вонг («Джентльмены») и другие.