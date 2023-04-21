В России премьеру «Переводчика» Гая Ричи перенесли на июнь

Сюжет фильма рассказывает о сержанте Джоне Кинли, попавшем в окружение врага в Афганистане. Однако ему удается выжить благодаря местному переводчику по имени Ахмед. Уже вернувшись домой, Кинли понимает, что обязан переводчику, и, рискуя всем, возвращается в горячую точку за Ахмедом и его семьей.