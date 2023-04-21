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Французские велосипедисты создали крупнейшее в мире GPS-изображение. Они нарисовали динозавра

Виктория Шанина
Сегодня в 15:08

Пятеро французских велосипедистов побили мировой рекорд, создав самое большое GPS-изображение в виде велоцираптора. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

Рекордсмены — Флоран Арно, Максим Брюжер, Франк Делорм, Николя Менье и Жан Руль из группы Cyclos randonneurs Saint-Galmier. На изображение динозавра у них ушло шесть дней.

В дороге в общей сложности велосипедисты провели в дороге 43 часа и 47 минут, а на планирование маршрута они потратили целый год. Длина динозавра составила 1025 километров.

Изображение спортсмены создали еще 5 ноября 2022 года. Однако, как отмечает Daily Mail, только в апреле оно было зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.

Кроме созвучия «велоцираптора» с «велосипедом» во французском языке спортсмены вложили в свою работу и экологический посыл. Они хотели повысить осведомленность об изменении климата и побудить больше людей пересесть на велосипеды.

«Динозавры являются доказательством того, что даже сильные виды могут быстро вымереть, и символом вымерших видов. Мы — основные вкладчики и жертвы этого экологического кризиса и будущее в наших руках!», — цитирует Книга рекордов Гиннеса авторов крупнейшего в мире GPS-динозавра.

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