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Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов открыл прием заявок

Виктория Шанина
Сегодня в 13:06

Второй Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов открыл прием заявок в онлайн-формате. Отправить их можно до 30 апреля 2023 года, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Конкурс пройдет в рамках второго международного Moscow Jazz Festival, а организует его Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Принять участие в нем могут как профессиональные, так и студенческие камерные ансамбли и джаз-оркестры.

«В год Столетия российского джаза мы провели самый масштабный джазовый проект за всю историю отечественного джазового движения — Московский джазовый фестиваль. Впервые на протяжении 7 дней подряд на 7 городских площадках выступили более 1000 артистов. Специально для выступления на Фестивале в столицу приехали 100 лучших молодежных джазовых коллективов со всей России — победители первого Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов, которые проявили себя на высшем уровне. В 2023 году мы повторим этот успешный опыт и проведем второй Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов. Приём заявок завершится в Международный день джаза 30 апреля, не упустите шанс заявить о себе!»
Игорь Бутман

После прослушиваний жюри выберут 100 коллективов, которые получат возможность оплачиваемого выступления на концертах фестиваля Moscow Jazz Festival, который пройдет с 19 по 25 июня этого года в Москве. Также организаторы покроют расходы на проезд и проживание участников конкурса.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету по ссылке.

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