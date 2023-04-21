Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов открыл прием заявок

«В год Столетия российского джаза мы провели самый масштабный джазовый проект за всю историю отечественного джазового движения — Московский джазовый фестиваль. Впервые на протяжении 7 дней подряд на 7 городских площадках выступили более 1000 артистов. Специально для выступления на Фестивале в столицу приехали 100 лучших молодежных джазовых коллективов со всей России — победители первого Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов, которые проявили себя на высшем уровне. В 2023 году мы повторим этот успешный опыт и проведем второй Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов. Приём заявок завершится в Международный день джаза 30 апреля, не упустите шанс заявить о себе!»

Игорь Бутман