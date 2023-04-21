Второй Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов открыл прием заявок в онлайн-формате. Отправить их можно до 30 апреля 2023 года, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.
Конкурс пройдет в рамках второго международного Moscow Jazz Festival, а организует его Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Принять участие в нем могут как профессиональные, так и студенческие камерные ансамбли и джаз-оркестры.
После прослушиваний жюри выберут 100 коллективов, которые получат возможность оплачиваемого выступления на концертах фестиваля Moscow Jazz Festival, который пройдет с 19 по 25 июня этого года в Москве. Также организаторы покроют расходы на проезд и проживание участников конкурса.