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На свободу вышел второй фигурант дела «Сети»* — Юлиан Бояршинов

Семён Гудошников
Сегодня в 11:41

Из колонии освободился фигурант дела «Сети»* Юлиан Бояршинов, антифашист из Петербурга, приговоренный к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Sota.

На выходе из колонии Бояршинов сказал, что администрация выдала ему билет на поезд, который отходит в 10 утра, и выпустила как раз к этому времени. «Клиентоориентированный сервис», — пошутил он.

Бояршинова задержали в январе 2018 года, в июне 2020-го его приговорили к 5,5 года колонии общего режима по статье об участии в террористическом обществе. Позже апелляционный суд сократил срок на три месяца, в приговоре учли время, проведенное им в СИЗО.

Бояршинов признал вину, заявив, что целью объединения участников «Сети» были тренировки по самообороне. При этом он рассказывал о пытках в СИЗО.

Дело «Сети» называют также «пензенским делом», поскольку большинство его фигурантов задержали в Пензе. Однако ФСБ считает, что ячейки организации были также в Петербурге, Москве, Пензе и Беларуси.

Фигурантов дела объединяет увлечение левыми идеями: большинство считает себя антифашистами, некоторые — анархистами. По версии силовиков, осужденные готовили теракты в период проведения парламентских выборов и чемпионата мира по футболу, чтобы свергнуть власть.

Бояршинов — второй фигурант дела «Сети», вышедший их колонии. Первым был Игорь Шишкин, освобожденный в июле 2021 года. Из петербургских фигурантов в заключении остается только Виктор Филинков, приговоренный в июне 2020 года к 7 годам колонии. Пензенские фигуранты получили сроки от 6 до 18 лет.

* «Сеть» — организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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