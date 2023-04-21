Бояршинова задержали в январе 2018 года, в июне 2020-го его приговорили к 5,5 года колонии общего режима по статье об участии в террористическом обществе. Позже апелляционный суд сократил срок на три месяца, в приговоре учли время, проведенное им в СИЗО.