Выручка Sony в России упала на 80% в прошлом году

Выручка производителя аудиопродукции Sony в России за 2022 год составила примерно 4,5 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчетность российского юрлица компании.
Для сравнения: годом ранее выручка Sony в стране составила 23,2 млрд рублей. На фоне ухода из России этот показатель упал более чем на 80%.
Большая часть выручки формируется от продажи товаров (в 2022 году она составила 4,2 млрд рублей). Также доходы формировались за счет продажи запчастей (22 млн) и оказания маркетинговых услуг (307 млн).
Также в прошлом году Sony зафиксировала чистый убыток от продаж в размере 1 млрд рублей, следует из данных, предоставленных компанией в ФНС. Для сравнения: в 2021 году чистая прибыль была на уровне 970 млн рублей.
Sony приостановила поставки своих приставок, периферии и игр в Россию в марте 2022 года. В мае Минпромторг опубликовал список товаров, разрешенных для параллельного импорта, в него вошла и продукция Sony.