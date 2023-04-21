«Ведомости»: авиакомпания Saudia собирается запустить регулярные рейсы из Джидды в Москву

Флагманский авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia намерен в конце 2023 года открыть прямые регулярные рейсы из Джидды в Москву. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с ходом переговоров авиакомпании с московскими аэропортами.
Сотрудник крупного московского аэропорта подтвердил такие планы Saudia и добавил, что компания ведет переговоры с Шереметьево, Внуково и Домодедово.
По данным издания, сперва компания будет выполнять по 2–3 рейса в неделю. Полеты хотят запустить под начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии.
Сейчас регулярное авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией отсутствует. Saudia выполняла прямые рейсы в Москву во время чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. Тогда спрос был связан с участием в турнире сборной Саудовской Аравии.
С конца мая 2019 года российская авиакомпания Nordwind летала из Москвы в Джидду дважды в неделю. Авиакомпания рассчитывала на полеты исламских паломников, но спрос был невысок, а с начала пандемии рейсы прекратились.
Сейчас право из России летать в королевство имеют перевозчики «Азимут» и Red Wings. Представитель Red Wings сказал, что компания подала авиационным властям Саудовской Аравии документы на аккредитацию. Она ожидает запустить регулярные маршруты из Махачкалы в Джидду дважды в неделю.