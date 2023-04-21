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«Ведомости»: авиакомпания Saudia собирается запустить регулярные рейсы из Джидды в Москву

Семён Гудошников
Сегодня в 09:47

Флагманский авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia намерен в конце 2023 года открыть прямые регулярные рейсы из Джидды в Москву. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с ходом переговоров авиакомпании с московскими аэропортами.

Сотрудник крупного московского аэропорта подтвердил такие планы Saudia и добавил, что компания ведет переговоры с Шереметьево, Внуково и Домодедово.

По данным издания, сперва компания будет выполнять по 2–3 рейса в неделю. Полеты хотят запустить под начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии.

Сейчас регулярное авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией отсутствует. Saudia выполняла прямые рейсы в Москву во время чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. Тогда спрос был связан с участием в турнире сборной Саудовской Аравии.

С конца мая 2019 года российская авиакомпания Nordwind летала из Москвы в Джидду дважды в неделю. Авиакомпания рассчитывала на полеты исламских паломников, но спрос был невысок, а с начала пандемии рейсы прекратились.

Сейчас право из России летать в королевство имеют перевозчики «Азимут» и Red Wings. Представитель Red Wings сказал, что компания подала авиационным властям Саудовской Аравии документы на аккредитацию. Она ожидает запустить регулярные маршруты из Махачкалы в Джидду дважды в неделю.

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теги
Аэропорт ШереметьевоМеждународный аэропорт ВнуковоRed Wings
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