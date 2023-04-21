«Ведомости»: авиакомпания Saudia собирается запустить регулярные рейсы из Джидды в Москву

Сейчас регулярное авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией отсутствует. Saudia выполняла прямые рейсы в Москву во время чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. Тогда спрос был связан с участием в турнире сборной Саудовской Аравии.