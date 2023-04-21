Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, а не заниматься проблемой глобального потепления

Экс-президент США Дональд Трамп, что мировое сообщество концентрируется на проблеме глобального потепления, а стоило бы лучше уделить внимание избавлению от ядерного оружия. Свое мнение он выразил на подкасте Full Send.
«Они говорят о глобальном потеплении. Это безрассудно, нам надо избавиться от ядерных вооружений», — заявляет Трамп.
Он уверен, что сместить таким образом центр внимания могли бы Китай и Россия.
«Я обсуждал это с [президентом России Владимиром] Путиным, ему понравилась эта идея», — утверждает бывший американский президент.
12 апреля Дональд Трамп в разговоре с Fox News сказал, что главная проблема человечества на данный момент — это «ядерное потепление». По его словам, в отличие от проблемы глобального потепления, с ядерным нужно разбираться прямо сейчас.
«И все, что нужно, это один сумасшедший… И это вопрос всего лишь пары секунд. Чтобы это произошло не нужно ждать от 200 до 300 лет», — сказал Трамп.