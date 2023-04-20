Би-би-си выпустит экранизацию романа «Повелитель мух» Уильяма Голдинга

Телекомпания Би-би-си выпустит четырехсерийную киноадаптацию романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Об этом сообщил Collider.
Сериал можно будет посмотреть на BBC One и BBC iPlayer. Кто разработает шоу и какие актеры будут в нем задействованы, пока неясно. Сценарий проекта напишет многократный обладатель премии BAFTA Джек Торн.
Торн не впервые работает над адаптацией литературного произведения для экранизации. Он выступал сценаристом фильмов «Чудо», «Таинственный сад» и «Энола Холмс», а также сериала «Темные начала».
Помимо Торна, над постановкой «Повелителя мух» будут работать исполнительные продюсеры Навал Файзулла, Джейми Кэмпбелл и Джоэл Уилсон. Созданием сериала займется студия Sony Pictures Television.
Уильям Голдинг опубликовал роман «Повелитель мух» в 1954 году. Книга рассказала о группе школьников, которая застряла на необитаемом острове после авиакатастрофы. Произведение стало одним из главных сочинений XX века.
«Мы так рады, что Джек Торн впервые экранизирует такой культовый, неподвластный времени и всеми любимый роман для телевидения — и что адаптация одобрена семьей покойного Уильяма Голдинга», — заявила директор BBC Drama Линдси Солт.
Роман неоднократно пытались экранизировать. Впервые фильм по мотивам «Повелителя мух» поставил Питер Брук в 60-х годах. Затем по книге выпустили ленту в 1990 году. Свою киноадаптацию анонсировал Лука Гуаданьино.